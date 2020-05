Calabria: approvato progetto Greenland per promozione politiche attive nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, in merito ha dichiarato: “L’approvazione del progetto Greenland nell’ambito del Programma Eni Cbc Med, un hub altamente strategico per la cooperazione nel Mediterraneo rappresenta un grande risultato e conferma la capacità della Calabria di avere un ruolo di primo piano tra le regioni del bacino Mediterraneo per promuovere azioni che rendano quest’area un laboratorio di innovazione e inclusività. Il Progetto Greenland, nello specifico, ci consente di intervenire a favore dell’occupabilità di oltre 1.700 soggetti tra giovani e donne residenti nei territori dei Partner del Mediterraneo, di cui 500 tra Calabria e Sicilia, a cui saranno destinate iniziative di politica attiva del lavoro e beneficeranno di attività formative innovative. Saranno realizzati percorsi di tirocinio, ospitati da imprese italiane o dei Paesi partner del Mediterraneo, e saranno attivati interventi di tutoraggio, e-learning, mentorship, coaching e creazione di alleanze di competenze settoriali tra piccole e medie imprese italiane, enti di formazione ed una vasta rete di istituzioni pubbliche e private. Sarà così possibile produrre effetti di lunga durata sull'occupazione diretta e indiretta e sullo sviluppo dell'imprenditorialità anche a livello locale. È fondamentale agire insieme per affrontare queste sfide e migliorare la vita di uomini e donne della nostra regione e dell’intera area mediterranea”, ha concluso Santelli. (segue) (Ren)