Calabria: approvato progetto Greenland per promozione politiche attive nel Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto strategico Greenland prevede, inoltre, attività di job shadowing e policy learning, cioè almeno 3 visite all’estero presso enti pubblici riservate al personale chiave delle istituzioni ed autorità politiche coinvolte nel progetto, e la elaborazione di un “Piano di azione per il lavoro nel Mediterraneo” contenente buone prassi e suggerimenti da parte dei Partner per innovare i Pal regionali, che serviranno ad aumentare l’impatto atteso degli investimenti futuri sulla crescita e sull’occupazione dei territori di cui la Calabria è il baricentro di elezione. Greenland è stato approvato nell’ambito dell'invito a presentare progetti strategici del programma Eni Cbc Med che ha selezionato complessivamente 22 proposte progettuali per un valore di 78,8 milioni di euro, che hanno l'ambizione di produrre cambiamenti significativi di lunga durata e di vasta portata in settori tematici chiave dell’area mediterranea per renderla più competitiva, innovativa, inclusiva e sostenibile: tra questi lo sviluppo di start-up, il rafforzamento di cluster economici, il trasferimento di tecnologia, l’occupabilità di giovani e donne, la gestione dei rifiuti e l’efficienza energetica. (Ren)