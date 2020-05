Venezuela: Hrw, sistema sanitario fortemente impreparato ad affrontare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario venezuelano è fortemente impreparato ad affrontare la pandemia di Covid-19. E’ l’allarme lanciato dall’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), che sottolinea come ciò rappresenti non solo un rischio per la salute dei venezuelani ma anche per la regione. Al 25 maggio, si legge in un comunicato diffuso oggi, il Venezuela ha confermato 1.121 casi di contagio e 10 decessi. Tuttavia, denuncia Hrw, il numero reale è quasi certamente molto più elevato, data la disponibilità limitata di test affidabili, la poca trasparenza e la persecuzione di professionisti medici e giornalisti che si occupano di questi temi. (segue) (Nys)