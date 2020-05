Venezuela: Hrw, sistema sanitario fortemente impreparato ad affrontare pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi umanitaria in Venezuela e il crollo del sistema sanitario hanno creato condizioni pericolose che favoriscono una rapida diffusione comunitaria, condizioni di lavoro non sicure per il personale sanitario e un alto tasso di mortalità tra i pazienti che necessitano di cure ospedaliere", afferma Kathleen Page, medico e membro della Johns Hopkins University School of Medicine. "La mancanza di capacità del Venezuela di affrontare la pandemia di Covid-19 può spingere le persone a cercare di lasciare il paese, mettendo ulteriormente a dura prova i sistemi sanitari dei paesi vicini e mettendo in pericolo la salute regionale”. (segue) (Nys)