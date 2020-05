Venezuela: Hrw, sistema sanitario fortemente impreparato ad affrontare pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi stranieri, afferma per parte sua José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Hrw, “dovrebbero contribuire alla risposta al Covid-19 del Venezuela finanziando gli sforzi umanitari delle Nazioni Unite per garantire che gli aiuti siano distribuiti in maniera apolitica”. Tuttavia, ha aggiunto, “la responsabilità principale spetta alle autorità venezuelane che fanno capo a Maduro, che devono garantire il pieno accesso al Programma alimentare mondiale e consentire agli operatori umanitari e sanitari di lavorare senza timore di rappresaglie". (segue) (Nys)