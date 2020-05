Regno Unito: ministro per la Scozia si dimette a seguito alla vicenda Cummings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Scozia del governo britannico, Douglas Ross, ha dato le dimissioni dall’incarico, in seguito alla vicenda che vede coinvolto Dominic Cummings, consigliere del premier Boris Johnson. Ross ha spiegato che le motivazioni addotte da Cummings per aver violato il regime di quarantena “non sono condivise da una vasta maggioranza dei cittadini, che si sono invece attenuti alle indicazioni dell’esecutivo”. Ross ha inviato una lettera a Johnson, spiegando “di non aver mai incontrato Dominic Cummings”, e di avere quindi una “posizione aperta” sulla vicenda che coinvolge il consigliere politico del primo ministro. “In ogni caso, ci sono decisioni che in molti ritengono non fossero possibili per loro stessi”, ha aggiunto Ross, che ha poi spiegato come, “sebbene le intenzioni di Cummings potessero essere giustificate, le reazioni dimostrano che la sua interpretazione delle indicazioni del governo non sia condivisa dalla maggioranza dei cittadini, che hanno invece fatto quanto gli è stato richiesto”. (segue) (Rel)