Regno Unito: ministro per la Scozia si dimette a seguito alla vicenda Cummings (2)

- Nella giornata di ieri, Cummings ha giustificato le sue azioni durante l'emergenza Covid-19 sostenendo di aver agito "legalmente e con buon senso". Contrariamente a quanto auspicato da molti, anche nel Partito conservatore, Cummings non ha annunciato le sue dimissioni nel corso del del punto stampa convocato a Downing Street, rimarcando invece che non intende rinunciare al suo ruolo. Cummings ha giustificato i suoi spostamenti sulla base della propria malattia e di quella della moglie, entrambi positivi al Covid-19 e perciò impossibilitati nella cura del figlio di quattro anni. Il consigliere del governo ha spiegato di aver ritenuto lecito e legale ciò per cui è stato accusato, ovvero guidare fino alla casa del padre a Durham in modo da assicurarsi che suo figlio potesse essere seguito da qualcuno, nel caso in cui lui e la moglie fossero troppo malati per farlo. "Non ho chiesto al primo ministro un parere a riguardo. Lui era malato", ha aggiunto Cummings, rispondendo alle critiche secondo cui avrebbe dovuto consultarsi con Johnson prima di decidere qualsiasi spostamento alla luce delle restrizioni imposte per l'emergenza. "In questa situazione complessa ho cercato di ragionare al meglio che potessi. Ho sempre agito legalmente e con buon senso", ha dichiarato Cummings. (Rel)