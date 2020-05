Alitalia: Mulè (FI), governo fa lo struzzo e manda su lastrico compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alitalia il governo "sta facendo la figura dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia": lo dice Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Su Alitalia il governo è alle prese con un drammatico problema: è nato prima l'uovo o la gallina? In questo momento infatti si è deciso di far sborsare ai cittadini italiani 3 miliardi di euro ma non si sa per quale futuro della compagnia. L'unica certezza è che il governo vuole nazionalizzarla a tutti i costi, anche a dispetto di offerte sul tavolo come quella dell'imprenditore Efromovich disposto a contribuire con un miliardo di dollari per la nuova Alitalia", si legge in una nota. "Il governo però non ne vuole sentire e, senza alcun piano industriale e senza alcuna prospettiva di sviluppo, si azzuffa sulla lottizzazione dei posti di comando. Movimento 5 stelle, Partito democratico, Italia Viva e Leu in mancanza di un progetto che salvaguardi i circa 12.000 dipendenti sono concentrati unicamente a piazzare manager di loro obbedienza nella compagnia", continua Mulè. "È un disastro gestionale ed economico che rischia di avere conseguenze catastrofiche su un asset fondamentale per il turismo e lo sviluppo del Paese. Su Alitalia piuttosto che risolvere il problema se sia nato prima l'uovo o la gallina il governo sta facendo la figura dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia e nel frattempo manda sul lastrico una compagnia che rappresenta un riferimento fondamentale per il Paese", conclude l'esponente di FI. (Com)