Decreto Rilancio: Gualtieri, altri 25 miliardi a sostegno dell’occupazione e del reddito dei cittadini

- Per non lasciare solo nessuno e continuare ad essere al fianco di tutti nel decreto Rilancio sono stati stanziati circa 25 miliardi, che si aggiungono agli 11 già allocati con il Cura Italia, a sostegno dell’occupazione, dei redditi e delle condizioni di vita dei cittadini. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina alla Camera dei deputati. Dopo aver ribadito che nel provvedimento sono incluse “nuove misure di sostegno rivolte a platee precedentemente scoperte”, il ministro ha ricordato che le imprese potranno continuare ad usufruire di strumenti come la cassa integrazione e dei fondi di solidarietà anche durante la ripartenza, essendo essi stati “confermati e prorogati per ulteriori nove settimane”. Si tratta, ha aggiunto, di “un intervento importante che estende la cassa a tutti i tipi di lavoro, così come il blocco dei licenziamenti che sono stati sospesi per altri cinque mesi”. Con riferimenti a ritardi segnalati per l’erogazione della cassa di integrazione in deroga, che in alcune aree del paese ha subito ritardi per le “complessità relative alle procedure sinora vigenti che prevedevano un doppio passaggio autorizzatorio da parte delle Regioni e dell’Inps, siamo interventi in maniera incisiva per snellire tali procedimenti”. A partire dalle prossime richieste, ha spiegato, basterà rivolgersi all’Inps. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e stagionali, Gualtieri ha ricordato come la seconda tranche dell’indennità di 600 euro sia stata “erogata in pochi giorni: quattro milioni di lavoratori hanno ricevuto il pagamento, che nella terza erogazione sarà aumentato a mille euro”. Tra le altre misure di sostegno, ha concluso, figurano interventi sul congedo parentale, l’estensione della possibilità di lavorare in smart working fino al termine dell’emergenza, la regolarizzazione temporanea dei migranti che “garantirà in questo contesto la dignità delle persone, la sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro”, e l’introduzione del reddito di emergenza per 1,9 milioni di famiglie in difficoltà (Ems)