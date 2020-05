Lombardia: il consiglio regionale torna a riunirsi nell'aula, consiglieri divisi da plexiglass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Lombardia oggi ha ripreso i lavori nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli per la prima volta dopo il lockdown. Tra le sedute dei vari consiglieri, per rispettare i protocolli di sicurezza, sono stati posizionati dei pannelli in plexiglass. Da quando sono ripresi i lavori istituzionali, il consiglio si svolgeva all'auditorium Gaber, sempre al Pirellone. La possibilità di tornare nell'aula consiliare era stata anticipata dal presidente Alessandro Fermi nell'ultima seduta di martedì scorso per permettere un più veloce svolgimento delle votazioni segrete. Al primo punto all'ordine del giorno di oggi la prosecuzione dell'esame del progetto di legge di revisione normativa ordinamentale (relatrice Alessandra Cappellari, Lega), seguito dalla legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche (relatore Gabriele Barucco, Forza Italia) e da una serie di nomine che riguardano il Collegio sindacale di Finlombarda, il Collegio sindacale di ARIA SpA, il Comitato tecnico scientifico in materia di legalità, il Collegio dei revisori degli "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" e ORAC. All'ordine del giorno anche la relazione finale della Commissione d'inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia presieduta da Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti).(Rem)