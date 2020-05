Decreto Rilancio: Gualtieri, sostenere imprese in assorbimento perdite sostenendo ricapitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Rilancio prevede un mix di misure a sostegno delle imprese, che puntano a sostenerle nell’assorbimento delle perdite favorendone al contempo la ricapitalizzazione e la crescita dimensionale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di questa mattina alla Camera dei deputati. “Sono previsti oltre 16 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno gli interventi sul fisco, per erogare incentivi, contributi a fondo perduto o agevolazioni: si tratta di interventi che cercano di indirizzare la ripartenza verso sentieri virtuosi di investimenti e l’individuazione di nuovi indirizzi strategici”, ha spiegato il ministro, sottolineando che per le imprese con fatturato fino a cinque milioni di euro sono in programma azioni di ristoro a fondo perduto, parametrati al volume dei ricavi, un rinnovato sostegno agli affitti e una riduzione degli oneri fissi su bollette elettriche. Nel suo intervento, Gualtieri ha anche ricordato l’istituzione attraverso Cassa depositi e prestiti del patrimonio rilancio per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro: gli interventi, ha spiegato, avranno “carattere temporaneo e avverranno tramite strumenti convertibili che combinano la flessibilità con un impatto positivo sul rating e standard creditizio dell’impresa beneficiaria”. (Ems)