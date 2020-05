Ue: vicepremier spagnolo a "La Stampa", la crisi la pagheranno i ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L''assalto al cielo' è finito nella stanza dei bottoni. Lo studente Erasmus, Pablo Iglesias, che lottava con le Tute Bianche di Bologna contro la globalizzazione, oggi è il vicepremier di uno degli Stati più colpiti dal coronavirus, la Spagna. Podemos, la sua creatura, ha solo 6 anni, ma ne ha passate tante. Dopo le piazze, passaggi nel deserto, sondaggi strabilianti, scissioni, oggi si ritrova nel primo governo di coalizione della storia democratica del Paese. Fuori c'è un paesaggio devastato, "menomale che ci siamo noi a gestire questa crisi e non la destra", dice Pablo a "La Stampa", mettendo da parte il linguaggio barricadero, ma non la coda ribelle. Lotta e governo, nei giorni più tragici. I critici dicono: il governo ha chiuso troppo tardi, mentre ora ritarda la riapertura (a Madrid solo ieri). "Se tornassimo indietro, con le informazioni che abbiamo oggi, faremmo cose diverse e più rapidamente. E non vale solo per la Spagna. Ciò nonostante, rivendico il fatto che il governo si sia mosso davanti a un minor numero di casi rispetto agli altri. Ora serve prudenza, i dati sono buoni, ma non abbiamo vinto". La sanità pubblica spagnola passava per essere una delle migliori al mondo, eppure ci sono state inefficienze e soprattutto un bilancio tragico: oltre 26 mila morti. "Abbiamo un personale sanitario magnifico, che però ha subìto negli ultimi anni un processo di privatizzazione e di precariato, di cui vediamo gli effetti. Non sarà più tollerato dagli spagnoli che si facciano affari con la Sanità". (segue) (Res)