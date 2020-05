Ue: vicepremier spagnolo a "La Stampa", la crisi la pagheranno i ricchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione - aggiunge - ci può criticare anche in modo violento. Può utilizzare le Comunità autonome che governa per attaccarci. Ma lasci stare gli epidemiologia. Podemos è stata per anni il protagonista nelle piazze. Ora sembra che questo ruolo Io stia incarnando l'ultradestra, Vox, che organizza manifestazioni quasi ogni giorno contro il governo". Secondo il vicepremier "hanno scelto di destabilizzare, utilizzando la piazza. Ne hanno diritto. Ma non devono vanificare gli sforzi che gli spagnoli hanno fatto in questi due mesi. Ci sono settori che hanno l'orticaria nel vederci seduti al Consiglio dei ministri. Ma la democrazia non vale solo quando vincono loro. E per l'orticaria, beh c'è la pomata". Altra battaglia che la destra sovranista, in tutto il mondo, sembra avervi scippato è quella contro la globalizzazione. "Da una parte nei momenti di crisi è normale che gli spazi della sovranità nazionale si rivalutino. Noi allora dicevamo che ci sono organismi sovranazionali non democratici. L'ultradestra ha capito questo dibattito, ma dà risposte non democratiche". Spesso li hanno paragonati ai 5 Stelle, forse impropriamente. "Abbiamo progetti molto diversi. Ma è una buona notizia che abbiano abbandonato l'alleanza con Salvini, adesso possiamo lavorare insieme per proporre all'Europa un reddito minimo vitale, una proposta che abbiamo fatto con la vostra ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e quella portoghese, Ana Mendes Godinho". (segue) (Res)