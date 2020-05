Ue: vicepremier spagnolo a "La Stampa", la crisi la pagheranno i ricchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Podemos nasce dalle piazze del movimento degli 'indignados', frutto della crisi economica iniziata nel 2008. Oggi siamo davanti a un'altra crisi, ma stavolta il partito è al governo, la risposta sarà diversa. "Stiamo rispondendo in una maniera opposta rispetto al 2008. Allora ci furono licenziamenti, sfratti, tagli alle forniture nelle case. Tutte cose che noi abbiamo proibito. Siamo nati per governare e cambiare le cose, non per protestare. Così, abbiamo creato uno scudo sociale". Il Pil cadrà del 9,2 per cento, la disoccupazione potrebbe superare il 19 e il debito pubblico salirà. "Questa è una situazione simile alla crisi del '29 o agli anni dell'immediato Dopoguerra e per uscirne servono politiche fiscali espansive, non solo per un'esigenza di giustizia sociale, ma per alimentare la domanda. Deve cambiare il paradigma tutti sanno che il rapporto deficit Pil sarà molto diverso". (segue) (Res)