Ue: vicepremier spagnolo a "La Stampa", la crisi la pagheranno i ricchi (4)

- I costi principali di questa crisi li pagheranno "non più soltanto i più deboli. Tutti devono rimboccarsi le maniche, per questo proponiamo una 'tassa di ricostruzione' per i ricchi. Le grandi fortune potranno finalmente dimostrare l'amore per la patria. Il patriottismo non si esibisce solo sventolando le bandiere, ma pagando le tasse". Venerdì arriverà la riforma del reddito minimo garantito. "Certe misure che avevamo nel programma adesso sono diventate più urgenti a causa di questa crisi. Siamo molto contenti di questa riforma". Quanto al Mes, "servono meccanismi di solidarietà. La Spagna deve lavorare insieme all'Italia per una risposta europea. La chiave è che siano le istituzioni europee a emettere debito per mobilitare risorse e trasferimenti ai Paesi colpiti". Il governo spagnolo vuole abrogare la riforma del mercato del lavoro. "È nel programma di governo abrogare quel disastro fatto dal Partito Popolare, che ha colpito i lavoratori, senza alcun beneficio per l'economia. Abbiamo già cominciato a cambiarla. E, come ha detto la ministra del Lavoro, la derogazione della riforma andrà avanti", ha concluso Iglesias. (Res)