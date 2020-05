America Latina: oggi conferenza donatori Ue per rifugiati e migranti venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il governo spagnolo, con il sostegno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), hanno convocato per oggi una Conferenza internazionale dei donatori in solidarietà con rifugiati e migranti venezuelani nei paesi della regione, nel contesto del Covid 19. Alla conferenza, in programma alle ore 16 in formato virtuale, parteciperanno oltre 60 paesi, nonché agenzie delle Nazioni Unite, istituzioni finanziarie internazionali e rappresentanti della società civile nazionale e internazionale. L'obiettivo della conferenza è sensibilizzare la comunità internazionale a questa crisi senza precedenti, mobilitare risorse per sostenere la popolazione sfollata e le principali comunità ospitanti, affrontare la situazione creata dal Covid 19 e facilitare un maggiore impegno e coordinamento degli attori chiave. (segue) (Beb)