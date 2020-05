Fase 2: Coldiretti, boom coni e coppette salva 39 mila gelaterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ il gelato il sogno proibito di nove italiani su dieci dopo il lockdown con il boom dei consumi favorito dal grande caldo e dalla voglia di passeggiare all’aria aperta che “salva” le 39.000 gelaterie che danno lavoro a circa 150 mila persone con un fatturato annuale di 2,8 miliardi di euro. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’Italia detiene la leadership mondiale nella produzione di gelato artigianale sia nel numero di punti vendita che per fatturato. Solo nella Capitale e nel litorale romano sono stati consumati circa 240 mila chili in coni e coppette nell’ultimo weekend ma il successo è diffuso lungo la Penisola, sia nelle città che nelle località di mare. Un settore che nonostante le difficoltà della fase 2 sembra essere ripartito con decisione anche perché – sottolinea la Coldiretti – sono molti gli italiani che dopo un lungo periodo tra le mura domestiche hanno colto l’occasione per difendersi dal caldo con coni e coppette anche durante la settimana per la pausa pranzo. Il 94 per cento degli italiani – precisa la Coldiretti - consuma abitualmente il gelato artigianale per il gusto e la bontà delle materie prime e la sensazione di refrigerio con quasi sette consumatori su dieci che preferiscono i coni alle coppette secondo l’ultima indagine Fipe. (segue) (Com)