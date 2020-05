Ue: cinque ministri sul "Corriere della Sera", i dati del tracciamento valgano oltre confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dorothee Bar, ministro per gli Affari digitali tedesco, Cedric O, segretario di Stato alla digitalizzazione francese, Carme Artigas Brugal, segretario per la digitalizzazione spagnolo, André de Aragao Azevedo, segretario Stato per la transizione digitale portoghese e Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica italiano, in un loro intervento sul "Corriere della Sera" scrivono che "l'Ue e gli Stati membri stanno affrontando la più grande sfida, causata dalla crisi del coronavirus, sin dalla fondazione. La pandemia finora ha provocato migliaia di vittime e sta toccando tutti gli aspetti della vita quotidiana con un impatto che non può essere ancora valutato a sufficienza. Le conseguenze della pandemia e quelle economiche non si fermano ai confini. Due dei più grandi successi dell'Unione europea: la libera circolazione delle merci e delle persone, sono a rischio". "Nessuno Stato membro - spiegano - può combattere la crisi da solo. E questo è soprattutto vero nell'economia digitale. Il ritorno alla normalità nell'Ue, il rilancio dell'economia e la circolazione delle persone attraverso le frontiere richiedono un comune sforzo europeo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso in Europa di rimanere costantemente connessi nonostante la distanza fisica. Queste stesse tecnologie possono essere di supporto anche per uscire da questa crisi. Sulla base degli studi degli epidemiologi, la tecnologia è un valido strumento del nostro tempo". (segue) (Res)