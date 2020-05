Ue: cinque ministri sul "Corriere della Sera", i dati del tracciamento valgano oltre confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le applicazioni di avviso e tracciamento - continuano i ministri - sono un mezzo importante nell'identificazione delle persone con cui siamo venuti in contatto. Possono limitare la diffusione della malattia e spezzare le catene del contagio grazie a un semplice e rapido processo di notifica e in maniera più efficace di quanto si possa fare con altri modi. Naturalmente, il tracciamento dei contatti è solo una delle tante soluzioni digitali e analogiche disponibili. Gli strumenti digitali sono naturalmente solo misure aggiuntive e subordinate all'interno di una strategia sanitaria più complessa e articolata volta a combattere il virus. Ma per contrastare la pandemia è nostra responsabilità rendere disponibile nei nostri Paesi anche questo strumento". La sfida ora è quella di "sviluppare soluzioni tecnologiche che, tenendo anche conto delle specificità nazionali, siano efficaci anche al di fuori dei confini degli Stati membri. Queste soluzioni sono sviluppate in conformità con le legislazioni nazionali ed Ue sulla protezione dei dati e la privacy, e anche sulla base di principi condivisi. Ci impegniamo a sviluppare applicazioni open source, che rispettino la privacy e siano adottate solo su base volontaria. Al momento sono alla studio diverse soluzioni tecnologiche. Rimaniamo fermi nella convinzione che gli Stati Membri abbiamo il potere di scegliere le architetture tecnologiche più adatte al loro contesto e ai propri Sistemi Sanitari". (segue) (Res)