Ue: cinque ministri sul "Corriere della Sera", i dati del tracciamento valgano oltre confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri sono "impegnati, con uno sforzo congiunto, a raggiungere il necessario livello di interoperabilità transfrontaliera delle app di tracciamento e vogliamo continuare a lavorare insieme a livello europeo. I nostri team nazionali stanno lavorando, in uno sforzo congiunto senza precedenti, con i migliori centri di ricerca per sviluppare, in tempi brevi, le app nazionali. Abbiamo già avviato iniziative di ricerca per rafforzare, a medio termine, l'interoperabilità a livello europeo. Riconosciamo, tuttavia, che le discussioni tecniche ed etiche riguardanti lo sviluppo di applicazioni di tracciamento rappresentano una sfide nel modo in cui l'Europa si rapporta con i principali attori globali del settore digitale". "In un momento come questo, - aggiungono - quando l'uso della tecnologia è cruciale per combattere questa crisi globale, come Governi nazionali, ci aspettiamo che le aziende tecnologiche tengano conto del benessere generale e delle necessità dei vari paesi nello stabilire gli standard digitali. L'uso delle tecnologie digitali deve essere progettato in modo tale che noi, come Governi democraticamente eletti, lo valutiamo e giudichiamo accettabile per i nostri cittadini e conforme con i nostri valori Europei. Riteniamo che mettere in discussione questo diritto, imponendo norme tecniche, rappresenti un passo falso e una mancata occasione per una collaborazione aperta tra Governi e settore privato". (segue) (Res)