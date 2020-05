Ue: cinque ministri sul "Corriere della Sera", i dati del tracciamento valgano oltre confine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri Ue rilevano inoltre che "gli Stati e le aziende devono cooperare per superare questa pandemia e diventare più forti, più collaborativi e più digitali che mai. La sovranità digitale è una condizione necessaria affinché l'Europa possa rimanere competitiva in maniera sostenibile. Deve essere, dunque, nostra ambizione fissare gli standard digitali nel mondo globalizzato al fine di determinare l'uso e la produzione di applicazioni digitali, in particolare nel campo di tecnologie digitali di grande rilevanza strategica, indipendentemente da singoli privati o da aree di interesse economico. Insieme, lavoreremo a vari livelli, nazionali ed internazionali, per garantire la costruzione ed il rafforzamento della nostra sovranità digitale, come Europei". "È nostro compito comune - scrivono - l'avanzamento di un settore digitale europeo forte, come motore per la nostra crescita economica. L'Europa è messa a dura prova durante questo periodo. Questa crisi di proporzioni eccezionali richiede un'azione decisiva da parte di tutti gli Stati membri e delle istituzioni e organi dell'UE. Questo momento può essere affrontato e superato solo insieme. Attraverso soluzioni coordinate e interoperabili, troveremo una via d'uscita dalla crisi, preservando ciò che riteniamo caro: un'Europa unita e dinamica", hanno concluso i ministri Ue. (Res)