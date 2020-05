Camera: domani audizioni su sperimentazioni in atto su pazienti Covid 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 27 maggio, alle ore 9,30, la Commissione Affari sociali, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni: Alessandro Venturi, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e Carlo Nicora, direttore generale della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia; Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di Virologia molecolare della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia; Paolo Gasparini, direttore del dipartimento dei Servizi e di diagnostica avanzata dell'Irccs Burlo Garofalo di Trieste; Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)