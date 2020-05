Fase 2: ministro Boccia al "Corriere della Sera", strumentalizzata proposta per aiutare sindaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte nel vertice ha dovuto mediare con Boccia e con Lamorgese e ora il ministro riconosce il ruolo delle colleghe: "Catalfo ha dato un contributo sul coinvolgimento del Terzo settore, il presidente Conte ha voluto specificarlo. Ma queste precisazioni sono figlie di ambiguità venute fuori da un dibattito politico strumentale". Non farà marcia indietro. "Il progetto è quello. Lo approfondiamo meglio e lo rafforziamo. Quando ci si confronta le cose si migliorano". Per i 5 Stelle, da Crimi a Buffagni, resta 'una fuga in avanti inaccettabile'. E qui Boccia conta fino a tre: "Mi permetto di dire ai compagni di viaggio che avrebbero dovuto confrontarsi con Alfonso Bonafede, il loro capo delegazione, primo testimone di questa iniziativa. Il Guardasigilli sa che grazie ai volontari risolvemmo problemi molto seri scoppiati nelle carceri". Assediato da tutte le parti, Boccia affida la sua difesa ai numeri. Ricorda i 2.300 operatori volontari inviati negli ospedali, nelle Rsa e nelle prigioni e racconta che si sta imbarcando per Milano. "Accompagno altri cento infermieri volontari". Ma il partito di Renzi, Italia viva, ha presentato un'interrogazione urgente. Boccia non polemizza, anzi porge l'altra guancia. "A Renzi risponderemo con chiarezza e col sorriso". Giornata tremenda, eppure il ministro è convinto che la strada sia quella giusta. "Quando facemmo il bando per gli ospedali le burocrazie sanitarie dissero che non avrebbe risposto nessuno, invece risposero 8.000 medici e 9.500 infermieri. Anche questo bando andrà dritto al cuore degli italiani", ha concluso Boccia. (Res)