Nigeria: 50 donne vittime della tratta rimpaatriate dal Libano

- Cinquanta donne nigeriane vittime della tratta sono state tratte in salvo dal Libano e rimpatriate. È quanto reso noto in un comunicato del ministero degli Esteri nigeriano, secondo cui le autorità libanesi hanno contribuito a garantire il rilascio delle donne, che ora sono state poste in quarantena come misura di precauzione contro il coronavirus. Dall’inizio dell’anno altri 15 cittadini nigeriani sono stati rimpatriati dal Libano.(Res)