Migranti: Libia, gommone in difficoltà con 80 persone lancia richiesta di soccorso

- Un’imbarcazione con a bordo 80 migranti salpata dalle coste della Libia ha lanciato una richiesta di soccorso per un’avaria al motore. Lo riferisce via Twitter l'organizzazione non governativa Alarm Phone, spiegando che il natante starebbe “per essere riportato in Libia, che non è ancora un porto sicuro”. Oltre mille migranti hanno cercato di raggiungere l'Europa via mare dalla Libia da inizio maggio nonostante la pandemia di Covid-19. La ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), spiegando che la Guardia costiera libica ha intercettato circa 400 migranti nel Mediterraneo a bordo di cinque imbarcazioni negli ultimi due giorni. L’Oim ha dichiarato che domenica sera sono stati riportati 317 migranti in Libia e oltre 70 altri sono stati portati il giorno prima. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha dichiarato che due persone che si trovavano su quei barconi potrebbero essere annegate. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha più volte espresso preoccupazione per i migranti detenuti dalle forze di sicurezza libiche, chiedendo alternative allo sbarco in Libia e lo smantellamento del sistema di detenzione arbitraria. (Com)