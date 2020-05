Coronavirus: 71 nuovi casi di guarigione in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 71 i nuovi casi di guarigione dal coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Marocco, portando a 4.774 il numero totale di guarigioni totali. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Il tasso di guarigione ha raggiunto il 63,4 per cento, ha dichiarato il direttore del dipartimento epidemiologia e controllo delle malattie presso il ministero della Salute, Mohamed El Youbi, in una dichiarazione. Il numero di decessi è salito a 200, dopo l'annuncio di un nuovo decesso nelle ultime 24 ore, ha continuato il funzionario, aggiungendo che il tasso di letalità rimane stabile al 2,7 per cento. (Mar)