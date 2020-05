Kosovo: nuovo scambio di accuse tra presidente Thaci e premier uscente Kurti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 marzo il parlamento di Pristina ha votato a favore di una mozione di sfiducia contro Kurti, il quale però ha più volte ripetuto che rimarrà alla guida del governo fino allo svolgimento delle nuove elezioni anticipate. "Nessuno ha il diritto di pretendere di usurpare le istituzioni del paese, in particolare dopo una decisione presa dal parlamento del Kosovo e dai rappresentanti del popolo", ha ribadito Thaci. L'Ldk ha già raggiunto gli accordi per una coalizione di governo con l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, con il partito Nisma di Fatmir Limaj, e con i partiti delle minoranze. La decisione della Corte costituzionale kosovara è attesa per il 29 maggio. (Kop)