Russia: il rublo si rafforza nel contesto dell'aumento dei prezzi del petrolio

- Il rublo si è moderatamente rafforzato all'inizio delle negoziazioni rispetto al dollaro e all'euro in seguito all'aumento dei prezzi del petrolio e di una serie di fattori positivi esterni. È quanto emerge dai dati della Borsa di Mosca, secondo cui il tasso di cambio del dollaro alle 9.03 italiane si è ridotto di 40 copechi, a 71,25 rubli, mentre quello dell'euro di 31 copechi, a 77,77 rubli. Il mercato azionario russo è in costante aumento all'inizio delle negoziazioni, sulla base del rafforzamento della valuta domestica e dell'aumento dei prezzi del petrolio. Alle 9.09 italiane, l'indice Mosbirzhi è aumentato dello 0,99 per cento, attestandosi a quota 2.785,11 punti, mentre quello commerciale Rts è salito dell'1,58 per cento, a quota 1.232,57 punti.(Rum)