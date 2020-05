Ue-Usa: Bini Smaghi a "Il Sole 24 Ore", con la crisi il divario tra grandi banche crescerà ancora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il temporaneo ruolo pubblico degli Istituti di credito potrebbe andare a danno degli azionisti privati. "Mi auguro di no, anche perché la nazionalizzazione delle banche va contro l'idea del mercato unico europeo. Tuttavia, il rischio non può essere escluso, dato il calo di redditività del sistema bancario, che si accentuerà per effetto della crisi e dei vincoli regolamentari. Se si accentua il ruolo di utility 'pubblica', le banche diventeranno ancora meno attraenti per gli investitori privati". Inevitabilmente la crisi genererà nuovi Npl. La proposta del capo della Vigilanza Bce Andrea Enria è di creare una band bank europea. "Le bad bank vanno finanziate con capitali pubblici. Bisognerà vedere se il problema degli Npl sarà uguale in tutta Europa o se riguarderà principalmente i paesi che non hanno completato la riduzione dei crediti a rischio prima della crisi. ll problema dovrebbe riguardare soprattutto le banche medio-piccole, meno redditizie e meno attrattive per i capitali privati". (segue) (Res)