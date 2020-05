Ue-Usa: Bini Smaghi a "Il Sole 24 Ore", con la crisi il divario tra grandi banche crescerà ancora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ad acquistare titoli di Stato, la Bce sta inondando il mercato dl liquidità. A giugno ci sarà una nuova Tltro. "In questa fase le banche non sono il problema, semmai parte della soluzione. La preoccupazione è che la liquidità, erogata a tasso negativo dalla Bce, arrivi all'economia reale, e che si eviti un credit crunch. E in un'Europa in cui il mercato dei capitali è ancora arretrato, il credito viene fornito soprattutto dalle banche. Le garanzie statali sono essenziali perché consentono alle banche di fare prestiti senza impattare sui requisiti patrimoniali. Il problema è l'efficacia dei programmi di garanzia, che sono diversi tra paesi". Poi il presidente spiega cosa pensa dell'intervento della Corte Costituzionale tedesca sulla Bce. "La Bce può continuare la propria azione e anche rafforzarla se servirà. L'intervento della Corte tedesca è incoerente con i Trattati europei ed è preoccupante per l'indipendenza della Bce, il cui mandato è la stabilità dei prezzi. Dover tener conto di altri effetti che derivano dall'acquisto di titoli significherebbe politicizzare suo operato. Ciò paralizzerebbe la Bce, che ha invece agito in modo tempestivo nella crisi". (segue) (Res)