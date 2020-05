Ue-Usa: Bini Smaghi a "Il Sole 24 Ore", con la crisi il divario tra grandi banche crescerà ancora (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risposte che darà Bundesbank alla Corte tedesca chiuderanno per sempre questa inattesa fase di incertezza. "Me lo auguro. Certo, resta sempre l'ipotesi di nuove future denunce alla Corte Costituzionale che costringeranno Bce a esami continui". Dopo la proposta di Germania e Francia sul Recovery Fund da 500 miliardi, il 27 maggio arriverà il progetto della Commissione Ue. Per alcuni osservatori, si tratta di una svolta per l'Europa, per alcuni analisti c'è invece il rischio che il fondo abbia dimensioni limitate e arrivi troppo tardi. "La proposta franco-tedesca rappresenta un cambio di impostazione importante perché apre a una vera politica fiscale europea. I 500 miliardi ipotizzati a fondo perduto hanno un effetto molto più rilevante, anche in termine di leva finanziaria, di semplici prestiti. Certo, per ora si tratta di una proposta, il negoziato con gli altri Paesi europei è in corso. Ma è evidente, a mio parere, la forte volontà della cancelliera tedesca Merkel di fare del rafforzamento dell'Europa un suo lascito politico". Sull'utilizzo del Mes 'sanitario' da parte dell'Italia Bini Smaghi si è già espresso a favore e non crede che l'eventuale richiesta dell'Italia comporti uno stigma nei confronti degli investitori. "Al contrario, lo stigma da parte degli investitori potrebbe esserci se non lo utilizzeremo. Un paese come l'Italia che rifiuta un prestito che costa meno delle emissioni di titoli di Stato nazionali dà l'impressione di fare scelte poco razionali, su basi ideologiche", ha concluso il presidente di Société Générale. (Res)