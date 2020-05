Africa: il Marocco è il paese più integrato in campo macroeconomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco è il paese africano più integrato in campo macroeconomico. E’ quanto emerge dall'indice di integrazione regionale in Africa, pubblicato dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per la Africa, dalla Banca africana di sviluppo e dalla Commissione dell’Unione africana. Con un punteggio di 0,809, il Marocco si posiziona molto più avanti del secondo nella classifica, ovvero le isole Mauritius, il cui punteggio è di 0,633. Seguono poi Egitto, Ruanda e Mali, con punteggi rispettivamente di 0,632, 0,570 e 0,542. Le migliori performance sono generalmente di quei paesi le cui valute sono facilmente convertibili. L’agenzia di stampa “Map” sottolinea che questo è il caso del dirham marocchino e del franco ruandese. Marocco, Egitto e Mauritius sono i paesi che stanno attualmente attuando il più alto numero di trattati bilaterali di investimento, un altro fattore che rafforza la loro posizione in questo settore. (Mar)