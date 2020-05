Indonesia: coronavirus, contagi ai minimi da 2 settimane dopo la fine del ramadan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emissioni di obbligazioni sovrane da parte dell’Indonesia triplicheranno nel 2020 a causa delle esigenze di finanziamento legate alle misure emergenziali contro la pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge da un nuovo documento presidenziale relativo alla revisione del bilancio dello Stato, datato 3 aprile. Il documento prevede un aumento della spesa a deficit per un importo pari a circa 61,5 miliardi di dollari quest’anno, un aumento percentuale del 286 per cento rispetto agli obiettivi iniziali. Lo Stato indonesiano intende offrire titoli di debito pubblico per 549.600 miliardi di rupie indonesiane, e di raccogliere altri 450mila miliardi di rupie tramite “pandemic bonds”. Il ministro delle Finanze indonesiano, Sri Mulyani, ha dichiarato il 6 aprile che il governo cercherà fonti di finanziamento sicure, incluso il fondo per le sovvenzioni per l’istruzione e il surplus di capitale accumulato, ma ha avvertito che tali fonti non basteranno a compensare le esigenze di spesa. (Fim)