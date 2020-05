Corea del Sud: Pil in calo dell’1,4 per cento nel primo trimestre, meno di Usa e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Corea del Sud ha subito una contrazione economica dell’1,4 per cento nel primo trimestre 2020, a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus. Seul è stata non tra le 25 principali economie del globo in termini di crescita, alle spalle di Giappone (meno 0,85 per cento nel primo trimestre) e Stati Uniti (meno 1.22 per cento). Solo due delle 25 principali economie del Globo, tutte aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sono riuscite a sfuggire alla decrescita nel tra gennaio e marzo di quest’anno. Ad oggi, 26 aprile, l’Ocse ha compilato i dati relativi alla crescita trimestrale per 25 dei suoi 36 Stati membri. Gli unici due paesi a conseguire una crescita nel periodo in esame sono stati il Cile (più 3.03 per cento rispetto al quarto trimestre 2019) e la Finlandia (più 0,1 per cento). (segue) (Git)