Corea del Sud: Pil in calo dell’1,4 per cento nel primo trimestre, meno di Usa e Giappone (2)

- La Banca di Corea potrebbe annunciare già oggi, 26 maggio, un nuovo taglio dei tassi di riferimento, per aiutare il governo sudcoreano a contenere le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Lo prevedono gli analisti consultati dall’agenzia di informazione economica “Yonhap Infomax”, alla vigilia della riunione mensile del comitato politico della banca centrale. La Banca di Corea ha congelato il tasso di riferimento a breve termine allo 0,75 per cento lo scorso aprile, dopo un taglio record dall’1,25 per cento effettuato il mese precedente. Il taglio emergenziale del tasso di riferimento, effettuato a sorpresa per la prima volta da un decennio il mese scorso, era giunto giorni dopo la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di proclamare la Covid-19 una pandemia. Secondo gli analisti, l’ulteriore abbassamento dei tassi di riferimento giungerà a seguito degli ultimi dati relativi alle esportazioni, all’occupazione e ai consumi, che risentono in misure sempre più macroscopica dei danni causati dall’emergenza sanitaria globale. (segue) (Git)