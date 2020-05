Corea del Sud: Pil in calo dell’1,4 per cento nel primo trimestre, meno di Usa e Giappone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Corea del Sud riuscirà a scampare alla recessione nel 2020, conseguendo una crescita dello 0,2 per cento su base annua, prima di agganciare un rimbalzo del 3,9 per cento l’anno successivo. La previsione è stata formulata dal Korea Development Institute (Kdi), un think tank para-statale le cui previsioni cozzano però con quelle di diverse istituzioni internazionali, a cominciare dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo il Kdi, l’economia sudcoreana scamperà per un soffio alla stagnazione indotta dalla drastica contrazione dei consumi e delle esportazioni a causa della pandemia di coronavirus. Il thnik tank, affiliato al ministero dell’Economia e delle finanze sudcoreano, prevede anche un’inflazione invariata sino alla fine del 2020, cui dovrebbe seguire un leggero rialzo dei prezzi l’anno prossimo. Il Kdi ritiene inoltre che la spesa a debito dello Stato sudcoreano riuscirà a compensare almeno in parte le ricadute occupazionali della pandemia, contribuendo a creare 200mila posti di lavoro nei servizi il prossimo anno. (segue) (Git)