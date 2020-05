Infrastrutture: Thailandia-Cina, contratto ferrovia ad alta velocità verrà firmato entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Contratto 2.3” relativo alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Bangkok e Nakhon, in Thailandia, verrà firmato dal governo di quel paese e dalla Cina entro il mese di ottobre. Lo ha anticipato ieri, 25 maggio, il ministro dei Trasporti thailandese, Saksayam Chidchob, a margine della 28ma riunione del Comitato congiunto Thailandia-Cina presieduto da Ning Jizhe, vicepresidente della Commissione nazionale per il sviluppo e le riforme della Cina. A seguito dell’evento, che si è svolto in videoconferenza a causa dell’emergenza pandemica globale, il ministro ha annunciato che le controparti hanno concordato l’importo del contratto, fissato a 50,6 miliardi di baht (1,58 miliardi di dollari), che includono il costo di acquisto dei binari, dell’impianto elettrico e dei macchinari, oltre all’acquisto dei convogli e alla formazione tecnica. L’80 per cento dell’importo verrà versato dalla Thailandia in dollari, e il rimanente 20 per cento in baht thailandesi. (segue) (Fim)