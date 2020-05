Cina: coronavirus, sette nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha segnalato sette nuovi casi importati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui cinque nella Mongolia Interna, uno a Shanghai e uno nella provincia meridionale del Fujian. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese, nessun nuovo caso di Covid-19 trasmesso sul territorio nazionale è stato individuato nelle ultime 24 ore. Non sono stati segnalati nuovi casi sospetti e nessun decesso correlato alla malattia, secondo la commissione. Anche nella provincia nord-orientale di Jilin, dove è stato isolato un focolaio, non sono stati segnalati nuovi casi di contagio e asintomatici. Stando ai dati aggiornati a ieri, la provincia ha riportato un totale di 136 casi confermati trasmessi localmente, inclusi due decessi e 109 pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere dopo la guarigione. Ci sono ancora 25 pazienti in cura in ospedale, di cui tre in gravi condizioni, tutti nella città di Jilin. (segue) (Cip)