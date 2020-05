Cina: coronavirus, sette nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato ieri 29 nuovi casi asintomatici nella Cina continentale e nessun caso è stato riclassificato come confermato. Un totale di 22 casi asintomatici sono stati dimessi dall'osservazione medica ieri, mentre 403 casi asintomatici, di cui 28 dall'estero, sono rimasti sotto osservazione medicae. La Cina continentale ha segnalato un totale di 1.731 casi importati, secondo i dati aggiornati a ieri, 25 maggio. Di questi, 1.685 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 46 sono rimasti ricoverati in ospedale con uno in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. Sono 82.992 i casi complessivi di Covid-19 nella Cina continetale e 4.634 le persone decedute a causa della malattia. Complessivamente 78.277 pazienti sono guariti e dimessi dagli ospedali. 1.065 casi confermati, inclusi quattro decessi, sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 casi confermati a Macao e 441 a Taiwan, tra cui sette decessi. Un totale di 1.030 pazienti a Hong Kong, 45 a Macao e 415 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)