Germania: avviso viaggi revocato dal 15 giugno per 31 paesi

- Emanato il 17 marzo scorso dal ministero degli Esteri tedesco, l'avviso con cui si sconsiglia di lasciare la Germania a causa della pandemia di coronavirus, valido su scala globale, verrà revocato dal 15 giugno prossimo per 31 paesi: gli Stati membri dell'Ue, il Regno Unito e altri quattro Stati parte dell'area di Schengen, ossia Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. È quanto prevede il documento “Criteri per la ripresa del turismo in Europa” elaborato da ministero degli Esteri tedesco che, come anticipa il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il governo federale potrebbe approvare nella giornata di domani, 27 maggio. L'abrogazione dell'avviso sui viaggi dovrebbe dare il segnale di partenza per le vacanze estive in Europa. L'idea è che “il rilancio del turismo sia importante per i viaggiatori e l'industria turistica tedesca, nonché per la stabilità economica nei rispettivi paesi di destinazione”. L'avviso di viaggio su scala globale dovrebbe, quindi, essere sostituito da consigli di viaggio per i singoli paesi. L'obiettivo è “garantire ai turisti la migliore protezione possibile” dal contagio da coronavirus. A tal fine, il governo federale si impegna per l'elaborazione di criteri comuni nell'Ue. Tra l'altro, l'esecutivo tedesco propone di introdurre un limite massimo di 50 nuove infezioni per 100 mila abitanti che, se venisse raggiunto, porterebbe al ripristino delle misure restrittive già abolite. Inoltre, i singoli paesi dovrebbero sviluppare “piani sostenibili” per il rispetto delle norme sulla distanza sociale e di igiene, nonché la gestione dei turisti in caso di malattia. I paesi dovrebbero poi dimostrare di avere sufficienti capacità di test, quarantena e cura degli infetti. Infine, secondo il ministero degli Esteri tedesco, devono essere attuate le raccomandazioni della Commissione europea per la sicurezza dei passeggeri e del personale nei mezzi di trasporto come gli aeroplani.(Geb)