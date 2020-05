© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 26 maggio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3405m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone presente sull'Europa occidentale mantiene correnti stabili da Nord-Ovest che favoriscono una giornata in prevalenza soleggiata. Pochi disturbi diurni perlopiù sulle Alpi marittime. In serata tendenza a nubi sparse in Piemonte per l'ingresso di aria più fresca da Est In valpadana. Temperature stabili o in lieve aumento, clima caldo con massime fino a 27-28°C in pianura. (Rpi)