Usa: Trump pronto ad estendere blocco all’ingresso dei lavoratori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara ad estendere le misure di limitazione degli ingressi di lavoratori stranieri negli Usa, varate in risposta al collasso occupazionale causato dalla pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Politico”, secondo cui l’inquilino della Casa Bianca punta così a contenere la frustrazione causata nel paese dalla perdita di milioni di posti di lavoro. Trump aveva già sospeso l’ingresso di diverse categorie di lavoratori stranieri tramite una ordinanza esecutiva varata lo scorso aprile, che era già stata oggetto di dure contestazioni da parte dei Democratici. Il fronte conservatore ha invece giudicato insufficienti le misure sinora adottate dal presidente , e lo hanno esortato per settimane a varare nuovi provvedimenti restrittivi. Trump deve bilanciare le istanze provenienti dal suo elettorato di riferimento con quelle del mondo aziendale, che per la maggior parte è contrario a bloccare l’afflusso di manodopera a basso costo dall’estero, nonostante le decine di milioni di lavoratori Usa rimasti senza un impiego. Secondo fonti della Casa Bianca, l’amministrazione presidenziale potrebbe tentare un compromesso limitando il numero di immigrati che giungono nel paese per “scambi culturali”, e che generalmente vengono assunti per lavori stagionali in parchi a a tema, e nel settore dell’ospitalità. I collaboratori del presidente starebbero già discutendo l’ipotesi con i parlamentari repubblicani a Capitol Hill. (Nys)