Corea del Sud-Usa: ministri Difesa terranno videoconferenza su condivisione costi a giugno (5)

- Le parole di Trump richiamano quelle del segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, che il 6 aprile aveva discusso l’esigenza di un accordo “equo” per la condivisione dei costi legati alla difesa. La conversazione tra i due ministri ha seguito di giorni la decisione degli Stati Uniti di porre in congedo non retribuito migliaia di dipendenti civili delle basi militari statunitensi in Corea del Sud, proprio in risposta all’assenza di un accordo tra i due paesi per la condivisione dei costi. “E’ imperativo che un accordo equo, equilibrato e globale venga firmato quanto prima”, ha dichiarato Esper. Secondo fonti sudcoreane, durante il colloquio telefonico Jeong è tornato a chiedere di risolvere anzitutto la questione dei salari dei dipendenti civili sudcoreani, anche tramite il ricorso a un accordo separato. Washington, però, è contraria, perché teme che ciò ritarderebbe ulteriormente un accordo in merito alla condivisione dei costi. (segue) (Git)