Mongolia: coronavirus, misure di emergenza rimarranno in vigore sino a scoperta vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Mongolia intendono mantenere in vigore le rigide misure di prevenzione e contrasto della pandemia di coronavirus sino a quando l’industria farmaceutica mondiale sarà riuscita a sintetizzare un vaccino. Lo ha annunciato oggi, 26 maggio, il primo ministro di quel paese, Khurelsukh Ukhnaa. Posizionata tra Cina e Russia, la Mongolia è stato uno dei primi paesi al mondo a chiudere i propri confini in risposta al rischio di una pandemia, lo scorso 12 marzo. Asili, scuole e università del paese rimarranno chiusi sino a settembre, le conferenze e le manifestazioni pubbliche sono state bandite e ai bambini di età inferiore a 12 anni è vietato l’ingresso in centri commerciali e ristoranti. Il governo della Mongolia ha anche imposto l’utilizzo delle mascherine al di fuori delle abitazioni private. (segue) (Cip)