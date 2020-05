Mongolia: coronavirus, misure di emergenza rimarranno in vigore sino a scoperta vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il paese manterrà in vigore le misure di quarantena sino a quando sarà disponibile un vaccino”, ha dichiarato il premier nel corso di una conferenza stampa in parlamento. Khurelsukh non ha precisato quali tra le misure straordinarie rimarranno in vigore a tempo indefinito, ed ha aggiunto di non poter fornire una data indicativa per la riapertura dei confini nazionali. Ciononostante, il primo ministro ha garantito che le elezioni parlamentari in programma il 24 giugno si terranno come da programma. Le autorità sanitarie della Mongolia hanno confermato sino ad oggi solo 140 casi di contagio da coronavirus nel paese, perlopiù “importati” dalla Russia. Tutti i cittadini mongoli di ritorno dall’estero sono stati sottoposti ad una quarantena obbligatoria di tre settimane. (Cip)