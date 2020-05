Usa: Trump minaccia di trasferire la convention dei Repubblicani dal North Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato ieri, 25 maggio, di trasferire l’annuale convention del Partito repubblicano in programma nel mese di agosto dal North Carolina a un altro Stato, se da Raleigh non giungeranno garanzie che l’evento potrà svolgersi come ogni anno, senza alcuna limitazione alle partecipazioni. “Amo il grande Stato del North Carolina, al punto da aver insistito affinché la convention nazionale del Partito repubblicano possa svolgersi a Charlotte alla fine di agosto. Sfortunatamente, il governatore democratico, Roy Cooper, è ancora in modalità chiusura totale (a causa del coronavirus), e non intende garantire che entro agosto ci sarà consentita (…) la piena partecipazione all’Arena”, ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter. “In altre parole, dovremmo spendere milioni di dollari per allestire l’Arena di Charlotte secondo standard rigidissimi, senza neanche sapere se il governatore democratico darà la piena autorizzazione al Partito repubblicano per occupare quello spazio”. La convention del Partito repubblicano dovrebbe svolgersi a Charlotte dal 24 al 27 agosto prossimi, circa una settimana dopo la chiusura della convention del Partito democratico a Milwaukee. Il North Carolina è uno degli Stati da cui dipende l’esito delle elezioni presidenziali di novembre: i sondaggi vi anticipano un testa a testa tra Trump e il suo sfidante democratico, l’ex vicepresidente Joe Biden. Per tale ragione, Trump ha ribadito più volte il proprio apprezzamento per quello Stato e i suoi cittadini. (Nys)