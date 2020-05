Fase 2: Morelli (Lega), Sala passa da spritz a stato di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala passa dallo Spritz allo stato di polizia. Al posto di incrementare la presenza della polizia locale nelle principali aree della movida milanese, il sindaco Beppe Sala colpisce tutte le aziende, comprese quelle che la movida la vedono solo con il binocolo. Una politica miope che dimostra come la 'bravura' del sindaco Pd sia stata espressa solo quando a Milano andava tutto bene e la città volava. Da quando sono iniziati i problemi Sala è stato incapace di dare risposte ai bisogni della città". Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino commentando la decisione del sindaco di vietare la vendita di bevande da asporto dopo le 19. (Com)