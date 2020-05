Bosnia-Italia: prospettive delle imprese italiane in Bosnia, domani ambasciatore Minasi presenta studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, 26 maggio, la presentazione dell'ambasciatore d'Italia Nicola Minasi e del professore Jasmin Hošo della "School of Economics and Business" dell'Università di Sarajevo sul tema "Battling Covid-19: Perspectives from the Italian Companies in BiH". Lo riferisce in un comunicato l'Ambasciata d'Italia a Sarajevo, spiegando che la presentazione è prevista alle ore 11 sulla piattaforma di videoconferenza "Zoom" e che nella discussione saranno annunciati i risultati di uno studio tra le società italiane in Bosnia ed Erzegovina, che impiegano circa 12mila lavoratori e sono alla base dell'integrazione economica dei due paesi, con un interscambio commerciale annuo di circa 2 miliardi di euro. Lo studio, spiega la nota, evidenzia come tutte le imprese presenti in Bosnia Erzegovina abbiano risentito fortemente della pandemia, con l'attesa di un impatto prolungato. In questo scenario la ripresa dell'economia italiana potrà avere un effetto benefico anche sulla Bosnia Erzegovina, ma per gli autori sarà necessario integrare meglio la produzione e creare nuovi posti di lavoro attraverso misure intelligenti. (segue) (Com)