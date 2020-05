Infrastrutture: Meloni, da Aspi ricatto intollerabile, concessione va revocata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4, ha sottolineato che "il ricatto di Autostrade per l'Italia è intollerabile. Penso che la concessione vada revocata perché quelle sono concessioni che non stanno né in cielo né in terra". La leader di Fd'I ha poi proseguito: "Io non sono per la nazionalizzazione, ma dico che quella concessione, così com'è configurata, secondo me è una truffa e quindi non va bene". (Rin)