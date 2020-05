Egitto: governo annuncia misure per evitare "collasso" del sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato una serie di misure intese a contenere una potenziale crisi che potrebbe portare a un "crollo completo" del sistema sanitario nel paese di fronte al coronavirus. In un comunicato, il ministro Hala Zayed ha spiegato che in ogni ospedale da isolamento un piano con 20 letti "sarà assegnato a chiunque venga contagiato da personale medico, al fine di garantire la massima assistenza sanitaria al personale medico". Le sue parole sembrano rispondere all'avvertimento lanciato oggi dal principale sindacato dei medici del paese, per il quale il paese rischia di subire il "crollo completo" del suo sistema sanitario per la pandemia, accusando inoltre il ministero della Salute di trascurare il personale medico e denunciando numerose dimissioni fra i medici per mancanza di sicurezza. L'Unione dei Medici ha accusato il ministero di non aver protetto il suo personale in particolare dopo che un giovane medico è morto la scorsa notte per aver contratto il coronavirus. Secondo il sindacato, 19 medici sono deceduti per coronavirus e oltre 350 sono stati contagiati. Tuttavia, Zayed afferma che ci sono 291 casi di coronavirus in tutto il personale sanitario dell'ospedale di isolamento, 69 dei quali sarebbero medici e 11 deceduti.(segue) (Cae)